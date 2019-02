Da oggi, infatti, presso lo stand dell’Azienda Agricola Mastragostino, ogni giovedì e sabato dalle 8.30 alle 15.00, sarà possibile acquistare, oltre all’ottimo olio extravergine di oliva e farine varie, anche saponi, shampoo e creme a base proprio di quell’olio extravergine che l’azienda di Mafalda produce da generazioni.

La cosmesi all’olio extravergine di oliva è un pilastro nella cultura della bellezza popolare. Infatti, fin dall’antichità l’ extravergine veniva considerato prima di tutto un elisir di bellezza che, grazie alle sue note proprietà antiossidanti, è ancora oggi riconosciuto quale migliore in assoluto tra gli oli vegetali anche per i suoi benefici cosmetici.

La nuova linea produttiva dell’azienda Mastragostino (crema fluida corpo idratante, fluida mani protettiva, spone liquido delicato mani, shampoo doccia emolliente) rientra nel più ampio concetto di multifunzionalità aziendale, cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale, grazie alla quale le aziende agricole non sono più “limitate” alla produzione di cibo ma spesso spaziano anche in altri ambiti, forti della crescente fiducia acquisita verso i consumatori. Come a dire: “agricolo è buono ma anche bello”.