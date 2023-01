Arriva la befana alla Regione Molise e porta con sé il dono più gradito a Vincenzo Cotugno. Con decreto numero 1 del 2023, l’uomo che all’occorrenza si sposta tra giunta e consiglio a seconda della necessità di avere una maggioranza, torna assessore di Toma.

Ricordiamo che Cotugno era già assessore ed in quanto tale aveva approvato il rendiconto insieme al resto della ciurma dell’esecutivo di Toma. Siccome però in prima commissione il centrodestra non aveva la maggioranza per licenziare la proposta da fare approvare in consiglio (a causa dell’indisponibilità di Cefaratti ad approvare l’atto finanziario), ecco che gli strateghi della politica regionale avevano trovato la soluzione: Cotugno si dimette da assessore e partecipa alla commissione al posto di Cefaratti. Era il 23 dicembre 2022.

Attuata l’operazione, ecco che Toma il 4 gennaio 2023 compie la sua opera e chiude il cerchio rinominando Vincenzo Cotugno suo assessore.

Insomma, il numero due della regione Molise si è comportato bene e può ricevere in dono la befana arrivata con qualche giorno di anticipo ma che gli consegna il ruolo da 12000 Mila euro al mese.