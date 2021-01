di Domenico Pio Abiuso

La Befana, anche in quest’epoca difficile dovuta alla pandemia da Coronavirus, non rinuncia a far felici i bimbi di Cerro al Volturno, portando loro doni.

L’evento, che vede la sua prima edizione nel 2011 per volere dell’attuale consigliere comunale, Gabriel Paolone e di altre associazioni operanti sul territorio, si svolto ieri mattina ed è stato possibile anche quest’anno, nonostante le rigide limitazioni imposte dalle norme anti-Covid emanate dal Governo nazionale, lasciando i regali nelle cassette delle lettere o apponendoli tra le decorazioni natalizie.

Il Consigliere Paolone, a margine dell’iniziativa, ha dichiarato: “Anche in un momento complesso per i motivi ormai noti, non abbiamo far voluto venir meno questo accadimento e così rendere gioiosi i piccoli della nostra comunità, anche come buon auspicio per il nuovo anno”.