UNA BELLA PAGINA VENAFRANA DEL RECENTE PASSATO

“LA BANDA DEL SORRISO” , TEAM MUSICALE DI FANCIULLI IDEATO E DIRETTO DAL PROF. FERDINANDO CARLOMAGNO

Una gran bella pagina di storia, di arte e di musica venafrane quella che segue. Si era negli anni ’80 e sotto la spinta del prof. Ferdinando Carlomagno, venafrano verace, docente di educazione musicale nelle scuole medie statali ed ottimo musicista col suo indimenticabile trombone a tiro, venne fuori una idea geniale e meravigliosa : creare a Venafro “La Banda del Sorriso”, denominazione che l’intraprendente musicista volle dare al team concertistico di diverse decine di fanciulli venafrani ambosessi creato, messo su e diretto dallo stesso prof. Carlomagno. La città, entusiasta, partecipò volentieri all’iniziativa ! Tante famiglie aderirono coi loro figli alla “Banda”, decine di minori vennero iscritti ai corsi di preparazione e dopo mesi di esercitazioni, studi e concerti preparatori venne fuori l’innovativa “Banda del Sorriso”, così denominata data la caratteristica naturale dei suoi componenti : il sorriso ! E fu subito un successo di partecipazione, consensi popolari ed impegno dei giovanissimi componenti, mercé la bravura del M° Carlomagno. Tempo qualche periodo di preparazione e finalmente “La Banda del Sorriso” di fanciulle e fanciulli venafrani fu pronta per la sua “prima”, esibizione che avvenne al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, il “salotto buono” del storico quartiere della Venafro Antica, presenti autorità, famiglie dei concertisti e tanti comuni cittadini. Fu un autentico, grande e gioioso successo, tanto che “La Banda del Sorriso” proseguì per anni la propria attività musicale, suonando anche nel corso di feste popolari e processioni religiose. In effetti fu tanto proficua “la semina” in campo musicale del prof. Ferdinando Carlomagno e della sua “Banda” che molti suoi musicisti in erba non si allontanarono più dall’arte musicale, facendone successivamente il lavoro e l’hobby della loro vita futura una volta divenuti grandi. Aspetti questi tutt’ora in atto ! Oggi “La Banda del Sorriso” di Venafro non c’è più essendo cresciuti, divenuti adulti ed indirizzatisi altro tanti suoi componenti , ma il ricordo del bellissimo team resta indelebile nella mente di tanti venafrani.

Ed allora “Chapeau” al prof. Ferdinando Carlomagno e ai singoli componenti della meravigliosa “Banda del Sorriso” di Venafro, ringraziandoli ancora una volta per quanto hanno saputo dare alla città in termini di impegno sociale e sapienza artstico/musicale.