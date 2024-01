di Redazione

Un importante successo per la Asd Free Runners Isernia, che è stata la società extraregionale più numerosa a partecipare a questa edizione.

Gli organizzatori del Club Atletico Centrale sono stati costretti a fare i conti con una vera e propria alluvione di richieste per la 25^ edizione della gara che si è svolta il 21 gennaio a Roma. Un sold out fatto di 5088 partecipanti alla prova competitiva sui 10 km, 2097 sulla stessa distanza ma in versione non competitiva e circa 3000 al via della Strantirazzismo sul tracciato ridotto dei 3 chilometri. Insomma, 10.000 podisti che ricorderanno la figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta poeta desaparecido dal 1978, una delle 30.000 vittime dell’ultima dittatura militare argentina. Un importante successo per la Asd Free Runners Isernia, che è stata la società extraregionale più numerosa. Mai in 25 edizioni della Corsa di Miguel una società molisana si è presentata ai nastri di partenza con così tanti atleti. Tra questi, citiamo Vincenzo Di Monaco, Domenico Martella, Giovanni D’andrea, Nicola Pirone, Marco Di Pilla, Carmen Zanniti, Francesco Di Paolo, Rosario Cuomo, Michele Petrino, Antonio Petrino, Armando Romano, Antonio Angelone, PierGiorgio Quirico, Giuseppe Lettieri, Antonio Costa, Nico Tortola, Amadio Santacroce, Giancarlo Iemma, Italo Pannunzio, Luca Sciulli, Umberto Marotta, Ercole Giuliano, Fiorante Olindo, Mario Di Loreto, Gabriele Tortola, Oliva Giuseppe, Castaldi Michele, Emanuele Santucci, Sergio Milò D’Abruzzo, Emanuele Seguella.