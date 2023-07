5 agosto 2023, con start h 17,30, 41^ marcialonga Carovillese, gara regionale FIDAL di 10,6 km

Organizzano Asd Atletica Venafro e PROLOCO CAROVILLI. Sarà presente l’atleta paraolimpica Silvia Furlani

Da Massimiliano Terracciano, Presidente dell’Atletica Venafro, perviene il comunicato circa la 41^ Marcialonga Carovillese del 5 agosto prossimo che di seguito viene pubblicato : “Con piacere raccolgo nuovamente l’invito del presidente Andrea Cinocca -attacca Terracciano- per l‘onere organizzativo della gara denominata marcialonga Carovillese che giunge alla sua 41^ edizione quest’anno . Qualche piccola variante rispetto l’anno scorso ci sarà. 1) La partenza : Ho voluto assolutamente partire dalla bellissima piazza , gremita di spettatori x dare una maggiore visibilità ai tanti atleti che coloreranno il momento dello start dei giudici FIDAL . Ma …. Sarà una partenza con una andatura controllata, quindi una sorta di passerella per gli atleti; poi in località FONTE di JO avverrà lo start ufficiale . 2 ) Iscrizioni, cronometraggi e classifiche : Le iscrizioni e i cronometraggi saranno affidati alla www.Digitalrace.it sistema professionale di elaborazione iscrizioni e classifiche ( già aperte ). 3) Speaker : La voce della 41^ marcialonga sarà femminile , sarà la voce della speaker campana Anna Nargiso . Si voleva dare una novità anche in questo è per la prima volta nella storia della marcialonga CAROVILLESE , la voce che narrerà le gesta della competizione sarà DONNA. 4) Ristoro post gara : Anche questa è una novità Xcbe da anni non veniva affatto considerato un ristoro post competizione . E anche in questo il presidente della PROLOCO ci ha dato il benestare . Quindi preparatevi x questa entusiasmante gara a CAROVILLI ( IS) paesino situato a circa 870 mt s.l.m.” L’informazione conclusiva dell’organizzatore : “Ci sarà quest’anno anche Silvia Furlani, atleta paraolimpica affetta da sclerosi multipla che porta avanti una campagna di sensibilizzazione. Vi aspettiamo numerosi !”.