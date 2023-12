di T.A.

A REALIZZARLO IL TORRESE NICOLA LOMBARDO ALLA BASILICA DI SAN NICANDRO A VENAFRO

Ed eccoci finalmente all’evento atteso da tanti e che da anni nel periodo si ripete piacevolmente alla Basilica di San Nicandro a Venafro. Come già annunciato, venerdì 8 dicembre verrà scoperto e benedetto l’artistico ed ampio “Presepe della Croce” che Nicola Lombardo di Torre del Greco (Napoli), da anni residente con famiglia a Venafro per lavorare nel nucleo industriale di Pozzilli, ancora una volta e dopo tanto e volontario impegno ha allestito sul pianerottolo antistante il pozzetto della Santa Manna lungo la discesa che porta alla Cripta con le spoglie mortali del Patrono di Venafro e Protettore della Diocesi d’Isernia/Venafro, il Martire San Nicandro. L’uomo vi ha lavorato per settimane provvedendo a tutto il necessario e finalmente è pronto a presentare ai visitatori la propria realizzazione presepiale. Diversi “i quadri”, tanti i momenti particolari ed unici dell’allestimento e numerosi i riferimenti al sito religioso che ospita il “Presepe della Croce”, frutto di fede, passione ed impegno. Venerdì 8 Nicola Lombardo sarà pronto a spiegare ed illustrare quanto realizzato nel nome del Figlio dell’Uomo che nasce per la pace nel mondo. In allegato particolari del “Presepe della Croce”, ma per avere l’idea completa va ammirato dal vivo.