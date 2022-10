Il rito promosso dai residenti ai piedi della Statua della Vergine situata nel cuore dello spiazzo verde all’indomani della ripristinata accoglienza e pulizia dell’area

In estate, quando solitamente da anni taluni residenti di Ciaraffella, in particolare le donne, si attivavano per celebrare ed omaggiare la Madonna di Lourdes e la statua marmorea che la ricorda posta al centro della “Villetta”, lo spiazzo verde del rione, in estate -si scriveva- tale verde pubblico era impresentabile e nient’affatto bello ed accogliente non risultando accudito e né curato da tempo immemorabile. L’erba era cresciuta a dismisura, gli alberi non erano stati potati, i vialetti interni erano impercorribili per il verde eccessivo, gli stessi rifiuti purtroppo non mancavamo, per cui si soprassedeva gioco forza dall’organizzare alcunché. Troppo il disordine, eccessivo l’abbandono, evidente la pochissima cura dell’area verde e le donne di Ciaraffella si vedevano costrette loro malgrado a rinunciare a promuovere riti religiosi ed appuntamenti civili in loco, così come avvenuto per anni.

”No, non si può far festa, vista la situazione tutt’altro che bella ed accogliente della <Villetta>”, affermavano le residenti di Ciaraffella che proseguivano : “Aspettiamo tempi migliori e soprattutto che tale area verde torni pulita, decorosa ed accogliente !”. Finalmente tanto è avvenuto ed ecco di pari passo la prima iniziativa per rilanciare Ciaraffella, rione ad ovest di Venafro. “L’8 dicembre prossimo, ricorrenza dell’Immacolata, -si apprende dai residenti della zona- promuoveremo Santa Messa e preghiere all’interno della <Villetta>, esattamente ai piedi della statua della Madonna di Lourdes. Celebrerà il Parroco Don Salvatore Rinaldi ed invitiamo l’intera cittadinanza ad intervenire. Sarà l’occasione giusta per riaprire simbolicamente il bellissimo giardinetto del rione, appunto <La Villetta>, ritrovandoci in tanti ai piedi della statua della Vergine”. Già, tutto bene quel che finisce bene! Ma, perché tanto di assolutamente spiacevole non abbia a ripetersi in quanto a tenuta, conservazione, accoglienza e pulizia del verde pubblico, sarà il caso di programmare la continuativa tenuta ottimale del verde collettivo a partire proprio dalla “Villetta” di Ciaraffella, simbolo storico del verde di tutti i venafrani.