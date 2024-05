di Redazione

Parte ufficialmente la decima edizione della “SMARATHONA TELETHON 2024”, progetto di filantropia generativa di comunità ideato da Kimos Onlus e realizzato in collaborazione con la “Fondazione Telethon” e con il prezioso sostegno di cittadini, imprese, associazioni ed istituzioni.

Nelle 9 passate edizioni, il progetto ha raccolto €. 163.014,74 che sono stati interamente utilizzati dalla “Fondazione Telethon” per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare.

Da quest’anno, Kimos Onlus, in occasione della ricorrenza del decennale dalla nascita, ha deciso di destinare il 30% della raccolta della “Smaratona Telethon” al sostegno di organizzazioni no profit del territorio.

Le associazioni, le imprese e le istituzioni potranno, entro il 31 maggio 2024, segnalare gratuitamente eventi da inserire nel Programma 2024 utilizzando il form disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/ZG9d5wMzx6WJGhNx9. Le sole organizzazioni no profit potranno, inoltre, entro il 31 luglio 2024, formulare gratuitamente la propria candidatura per ricevere il contributo in denaro utilizzando il form disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/ke3WNMDVWSZNXzar7.