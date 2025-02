di Redazione

Il progetto KimicArte – Formule di creatività promosso da Momentive, dal MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli e dall’Ufficio Scolastico Regionale Molise ha registrato una grande partecipazione del mondo scolastico del basso Molise: sono stati 10 gli istituti che hanno aderito al concorso, coinvolgendo ben 23 classi per un totale di 268 studenti che hanno realizzato 23 opere collettive (13 quadri, 4 installazioni, una scultura, un’opera multimediale, un pannello artistico, un manufatto, un video e un libro digitale). Così l’arte e la chimica unite sono entrate nelle scuole medie e superiori del basso Molise coinvolgendo gli studenti in un viaggio fantastico nella storia dell’arte plasmata dalle invenzioni della chimica. Un concorso artistico che premierà i vincitori con una mostra ospitata all’interno del MACTE e nella quale saranno esposte le opere più meritevoli. Le opere presentate in concorso saranno esaminate da una giuria di esperti guidata dalla direttrice del MACTE, Caterina Riva. I criteri di valutazione saranno quattro. Attinenza al tema: il lavoro deve dimostrare una chiara comprensione del tema chimico e artistico. Creatività e originalità: il lavoro deve essere innovativo, creativo e originale nel modo in cui integra chimica e arte. Qualità tecnica: il lavoro deve essere preciso e avere cura nell’uso di forme espressive e tecniche di comunicazione. Ricerca e documentazione: bisogna usare con efficacia le risorse e le fonti inclusa la ricerca scientifica adeguata e ben documentata. Il giorno della premiazione, il 7 aprile 2025 tutti i 268 ragazzi che hanno partecipato al progetto saranno i protagonisti di un evento al quale interverrà il professor Guido Saracco, già Magnifico Rettore del Politecnico di Torino e oggi responsabile della Biennale Tecnologia del Politecnico. L’evento si svolgerà con la formula del Sarà Talk – Dialoghi sul futuro moderato da Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà e avrà come tema “La storia della chimica nell’arte. Dai graffiti nelle caverne alle opere realizzate dall’Intelligenza Artificiale”.