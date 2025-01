di Redazione

IL DOJO MOLISANO HA CONQUISTATO IL PRIMO POSTO NELLA GRADUATORIA DELLE SOCIETÀ.

Grande affermazione per gli atleti dello ShobuKai Karate Club di Campobasso e Lucito al campionato regionale di Karate (specialità Kata/forme) della FESIK (Federazione Educativa e Sportiva Italiana Karate). Disputato a Casalnuovo di Napoli domenica 26 Gennaio, questo campionato di regionale aveva solo il nome visto che in gara vi erano atleti provenienti dalle regioni Campania, Molise e Puglia. I molisani, guidati dal Maestro Adelindo Di Donato, hanno riportato a casa 32 medaglie, classificandosi anche al primo posto nella classifica generale delle società partecipanti. A questi risultati bisogna aggiungere i tanti della Coppa Regionale che però non partecipano al punteggio per la graduatoria di società. Soddisfatto si è detto il maestro Di Donato sia per il comportamento tecnico che per la correttezza e cortesia dimostrata, nel corso della competizione, dai suoi atleti. “Il mio Karate – ha affermato il tecnico molisano – insegna agli atleti che si vince con la tecnica e il cuore, ma fuori del tatami ci vogliono umanità, compassione, umiltà e rispetto. Ringrazio tutti loro – ha concluso – perché ovunque andiamo, onorano il nome del loro maestro e del nostro Club, con la loro bravura, tecnica e condotta”.

DI SEGUITO I RISULTATI OTTENUTI DA TUTTI I PREMIATI

Gli Ori

– Alessandra Cipullo – Ludovica D’ Amico – Augusto De Dominicis

– Michele Maglieri – Pierluigi Di Criscio – Gabriele Correra – Cristiano Pilone

– Timophiy Zakharov

Squadra: De Paola-Iamele- Scalabrino – Squadra: Di Criscio-Maglieri-Petrella

Gli Argenti

– Roberta Baccaro – Chiara Vecchiarelli – Raffaele Scalabrino

– Christian Mastrovita – Aurora Passarella – Sara Adduocchio

I Bronzi

– Marika Centra – – Lucia Perrella – Arnaldo Petrella – Sara Paoletti

– Ludovica Franceschini – Cristal Fatica – Federica Branca – Mario Santopolo

– Antonio De Paola – Davide Petrecca – Mario De Rensis

– Squadra Baccaro-Franceschini-Russo.