di Redazione

Grande affermazione per gli atleti dello Shobu Kai Karate Club di Campobasso e Lucito ai campionati nazionali preagonisti (bambini e ragazzi fino ai 14 anni) della Federazione Educativa e Sportiva Karate (Fesik) disputati a Montecatini Terme. Una tre giorni che ha visto gli allievi del maestro Adelindo Di Donato, riportare a casa ben 20 medaglie: 17 individuali (3 ori, 4 argenti, 10 bronzi) e 3 a squadre (1 oro, 1 argento e un bronzo).

Un medagliere che i ragazzi del direttore tecnico Di Donato hanno conquistato, fra gli oltre 1500 partecipanti giunti nella cittadina toscana da tutta Italia, e che ha consentito allo Shobu Kai di salire al secondo gradino sul podio nella classifica nazionale delle società nella specialità kata.

Una grande performance è stata quella della squadra di kumite maschile (combattimento) con Antonio De Paola, Francesco Iamele, Cristian Mastrovita e Samuele Ramacciati, al primo posto di una categoria agguerritissima con ben 16 squadre. La squadra femminile, invece, con Roberta Baccaro, Ludovica Franceschini e Chiara Russo, si è fermata “soltanto” al secondo posto. La medesima squadra, nel kata, è arrivata terza!

Ottime, poi, le prestazioni individuali di Roberta Baccaro (1ORO, 1 ARGENTO E 1 BRONZO), di Sara Paoletti (1 ORO e 1 BRONZO) e di Miriana Castellano (1 ORO), di Chiara Russo (2 ARGENTI e 1 BRONZO), di Ludovica Franceschini (1 ARGENTO E 2 BRONZI). Bellissimo l’exploit della piccola Gioia De Marinis con due secondi posti (1 ARGENTO NEL KATA E 1 ARGENTO NEL KUMITE).

Più che soddisfatto il maestro Di Donato che ha così commentato i risultati ottenuti: “Questa competizione ha richiesto agli atleti tre giorni di impegno, concentrazione e resistenza alla fatica e alla tensione. I nostri atleti hanno dimostrato una grande solidità fisica e psicologica oltre che tecnica e capacità di grande livello. Sono soddisfatto del loro comportamento sportivo e umano. Grazie al mio Team per il grande lavoro svolto, in qualità e quantità.

RISULTATI CAMPIONATO

ORI

1. BACCARO ROBERTA

2. PAOLETTI SARA

3. CASTELLANO MIRIANA

4. SQUADRA “H” SHOBU KAI KUMITE MASCH

ARGENTI

1. DE MARINIS GIOIA (2)

2. DI BLASIO LUCA

3. RUSSO CHIARA

4. SQUADRA “K” SHOBU KAI KUMITE FEMM

BRONZI

1. FRANCESCHINI LUDOVICA

2. CORRERA GABRIELE

3. SCALABRINO RAFFAELE

4. IAMELE FRANCESCO

5. MASTROVITA CHRISTIAN

6. SQUADRA “F” SHOBU KAI KATA FEMM.

RISULTATI COPPA ITALIA

BRONZI

1. RUSSO CRISTIANA

2. DE PAOLA ANTONIO

3. BRANCA FEDERICA

4. PAOLETTI SARA

5. IAMELE FRANCESCO