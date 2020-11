Giovedì 3 dicembre Joe T Vannelli, il noto DJ e Producer di fama internazionale, il Re della House in Italia, fa tappa con il suo “Live On Tour” , per la prima volta, in Molise, a Pesche, il borgo in provincia di Isernia che sembra un presepe vivente.

La tappa in Molise, 27esima dall’inizio del tour, si aggiunge alle precedenti che lo hanno visto tutti i giovedì, da marzo ad oggi, protagonista indiscusso delle dirette in streaming su Facebook. Vannelli, ideatore del progetto, è l’unico dj al mondo che da oltre 8 mesi, tutti i giovedì senza mai interrompersi, ha saputo mantenere uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale così alto e costante.

Dalla prima diretta, a Milano in pieno lockdown dal tetto di casa sua e proseguendo poi in tutta Italia, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 7 milioni di visualizzazioni.

Saranno proprio i colori del tramonto a fare da corollario alla diretta dal Castello medievale di Pesche, un borgo che Vannelli ha scelto per la prima data di dicembre, per inaugurare le dirette natalizie che lo vedranno in giro da Nord a Sud. Il fascino del borgo di Pesche, arroccato sulla montagna come un presepe a grandezza naturale, ha fortemente colpito il noto dj internazionale che si esibirà, per la prima volta nella storia, dal Castello medievale, mostrando la bellezza e unicità del borgo e del Molise a tutto il mondo.

Per seguire la diretta – Giovedì 3 Dicembre Ore 16:30

https://www.facebook.com/joetvannelliofficial/live

Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa con vista Duomo, a Milano. L’evento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna: Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimini; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Fortino Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella; Maratea, sotto al Cristo che domina il mare; il Castello Aragonese di Taranto della Marina Militare, la Lanterna di Genova, il borgo medioevale di Castell’Arquato, la Scalinata Monumentale a Santa Maria di Leuca, il carro del Carnevale di Fano, il Faro di Capo Grecale a Lampedusa, il Castello Aragonese di Reggio Calabria, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano; La Cervara di Portofino, Palazzo Bianco durante i Rolli Days di Genova e il Castello di Vigoleno, borgo medievale tra i più belli d’Italia. Castello di Thiene lussureggiante dimora set di film hollywoodiani, il panorama delle Tre Cime di Lavaredo per la sua prima tappa sulle Dolomiti in Cadore, il WIMU Museo del Vino nel Castello di Barolo. Ai primi di novembre arriva sulla Riviera Romagnola dalla Torre ‘900 di Riccione e per Milano Music Week da Milano dalla Terrazza Martini con vista su Piazza Duomo.

Web http://www.joetvannelli.com/