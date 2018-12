Uscito ieri, sabato 8 dicembre 2018, in occasione dell’apertura delle festività natalizie, il singolo della world music band Patrios. Jingle Bells è il titolo dell’originale augurio di Natale offerto da due realtà musicali molisane.

Insieme all’Isernia Gospel Choir, i Patrios hanno unito e miscelato il proprio sound con quello del coro: per la prima volta, infatti, zampogna e Gospel s’incontrano per una divertente versione di Jingle Bells.

Il tutto rigorosamente Made in Molise. Passione, divertimento e spirito di insieme sono gli ingredienti che hanno portato alla realizzazione di un divertente video clip a cura del fotografo Lorenzo Albanese e della graphic designer Maria del Mar Ragucci.

Jingle Bells

Arrangiamenti, registrazioni e missaggi: Patrios

Arrangiamento cori: Tony Leva

Riprese e Montaggio: Maria del Mar Ragucci e Lorenzo Albanese

Durata: 3’ 40’’

Link download video clip: https://wetransfer.com/ downloads/ 8f3493674faa0de094ff93608c8a52 7020181207121001/ fbd51b0be44aa5baea7beb809559cb b720181207121001/a59981?utm_ campaign=WT_email_tracking& utm_content=general&utm_ medium=download_button&utm_ source=notify_recipient_email

PATRIOS

Dopo essere stati ospiti nella trasmissione radiofonica Zazà RadioTre su RaiRadio3, in onda domenica 29 aprile 2018, i Patrios hanno presentato il nuovo disco al Museum Shop&Bar di Napoli, in una serata con un ospite d’eccezione, Daniele Sepe, che ha partecipato ai lavori di registrazione del disco, regalando il suo sax in alcuni dei brani.

I Patrios sono una band nata a Rocchetta a Volturno (IS) ma dall’identità promiscua, come le loro influenze musicali. Dividono il loro lavoro tra Napoli, Centro Italia e il Molise e i componenti della band provengono da ogni parte d’Italia. Annoverano collaborazioni di grande prestigio e sono in partenza per il tour estivo. Nel 2014 hanno pubblicato il primo album Patrios, l’innovazione nella tradizione, seguito dalla seconda opera Una Nuova Storia appena editata.