“Dal Welfare dei servizi al Welfare delle relazioni” rappresenta una scelta di cambiamento politico e sociale che risponde con parole e azioni nuove ai bisogni delle comunità, genera capitale sociale e fortifica le relazioni tra i cittadini, protagonisti del percorso di sviluppo del proprio territorio

Al sogno di un’Italia che guarda al proprio welfare di comunità in modo generativo, intrecciando il tema dell’accoglienza a quello dello sviluppo locale, si unisce anche il Comune di Jelsi (CB)

Domenica 7 aprile a Jelsi arriverà #IlCamperdelWelcome per raccontare “L’Italia che non ti aspetti”, quella composta da piccole comunità che creano una rete di governance per l’applicazione di politiche di “welcome” locale

Fin dalla mattina, Ventotene sarà in piazza Umberto I per incontrare i cittadini di Jelsi. Alle ore 18:00, invece, nella Sala Consiliare del Municipio, avremo uno scambio di opinioni per capire come attuare questo cambiamento di visione politica.