Il festival della Uilt Molise stavolta si dà alla musica col concerto dedicato all’indimendicato Maestro e in programma il 25 marzo, alle 19 e 30, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova

CAMPOBASSO. Sarà come cavalcare, lungo le immense praterie del vecchio West, accanto all’Uomo senza nome, oppure percorrere le strade suggestive e insidiose della New York che fu insieme a Noodles e Max. Perché la musica ha sempre il potere di farti vivere emozioni ed esperienze uniche, ma quella del ‘Maestro’ riescie a portati direttamente dentro la leggenda.

Sabato 25 marzo alle 19 e 30, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano, il primo evento musicale tartagato Jamme Bbelle: l’Omaggio a Morricone ad opera dell’Orchestra di fiati e percussioni del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso e del Coro dauno ‘U. Giordano’ di Foggia, diretti dal maestro Luciano Fiore.

Due città, due regioni, due territori così uguali e così diversi uniscono le loro arti per celebrare uno degli autori italiani più amati al mondo, che ha contribuito al successo di pellicole entrate ormai nel gota del cinema (come i sopracitati Il buono, il brutto e il cattivo e C’era una volta in America) e che di certo non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

Il festival itinerante Jamme Bbelle torna quindi a Santa Croce, dopo i successi registrati praticamente in tutti i teatri della regione e punta all’ennesimo sold out, non per una commedia stavolta ma per il concerto-evento dedicato al grandissimo Ennio Morricone.