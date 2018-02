ASSEMBLEA PERMANENTE L e D – EX LAVORATORI IN LOTTA

Lunedì 26 febbraio alle ore 11.00 presso la saletta gialla della provincia di Isernia, torneremo a riunirci in assemblea permanente per affrontare più problemi.

Certamente continueremo il percorso che deve portarci ad una soluzione lavorativa e che sul piano teorico, così come discusso nella precedente riunione, offrirebbe una doppia opportunità tutta da verificare, ma oggi l’emergenza ci obbliga a lottare per un problema più stringente, quello che ha visto il blocco della mobilità in deroga per gli ex lavoratori Ittierre e che ci preoccupa oltremodo.

In pratica, sul bagnato piove e noi che già patiamo la lunga, lunghissima disoccupazione, adesso siamo costretti al lastrico. Faremo il punto con l’assessore Veneziale il quale ha assicurato la sua presenza e dal quale aspettiamo risposte convincenti. Le prossime elezioni politiche sono alle porte e non vorremmo mai che questo governo ci lasci con l’ennesima beffa, ma se dovesse accadere, la vigilia sarà di fuoco!

Il portavoce

Emilio Izzo