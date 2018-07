Con questo grido sentito, accorato, convinto, un gruppo di cittadine e cittadini, in rappresentanza di una ben più corposa rappresentanza, dopo una copiosa raccolta di firme ed un incontro interlocutorio con il presidente della regione Toma e dopo gli ultimi accadimenti che hanno visto rinviare un intervento di tumore al seno a causa di criticità varie, ORGANIZZA per il giorno di giovedì 19 p.v., alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale “M. Romano” sita in piazzetta santa Maria ad Isernia (Complesso Monumentale di santa Maria delle Monache), un incontro pubblico al fine di rendere note ai presenti e alla stampa, tutte le tappe fin qui affrontate per conoscere lo stato dell’arte e per partecipare alla cittadinanza la grave situazione che si va delineando.

L’occasione sarà utile per discutere anche sull’evenienza di concretizzare un comitato ad hoc che possa affrontare con perizia e decisione, le successive tappe che saranno discusse in assemblea. Inutile aggiungere che in queste ore si stanno aggiungendo numerosissime mamme preoccupate per ciò che si va prefigurando e che il grido comune è quello che lascia presagire una lotta dura e senza sconti per assicurare a tutte le donne della provincia di Isernia, un futuro di assistenza diretta fatta di grandi professionalità così come è stato fino ad oggi. L’invito è rivolto a tutti, perché di tutti è il futuro.