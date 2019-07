Il CARTELLO CULTURA PREISTORIS, ha raccolto l’invito da parte della cittadinanza di organizzare un evento che possa rilanciare l’immagine della città di Isernia attraverso le sue peculiarità più sentite, un avvenimento che abbracci idealmente i cittadini servendosi di quel tessuto storico-culturale da sempre impronta indelebile della civiltà pentra.

L’idea che ne è scaturita, una tavolata epocale per l’intero percorso antico, risveglia ed inorgoglisce gli abitanti della cittadina capoluogo, al punto da essere loro stessi organizzatori del difficile appuntamento, momento che non si può e non deve intendersi puramente culinario, anzi, per quanto legante riconosciuto, l’aspetto mangereccio sarà solo la colonna sonora di un’aggregazione che vede e vedrà ben più lontano.

Giovedi 18 luglio, alle ore 10.00, davanti alla Fontana della Fraterna in piazza Celestino V a Isernia, si indice una conferenza stampa per portare all’attenzione dell’opinione pubblica tutti gli aspetti e i particolari di quella che, nell’immaginario collettivo, già si è imposta come la più grande e sentita organizzazione di massa!