Emilio Izzo, comunica con un post su Facebook, che “Magnastoria 2020” non si farà.

Scrive Izzo:

“MAGNASTORIA 2020” NON SI FA! Dopo 73 minuti di discussione, la commissione per la sicurezza ha detto no!

In sintesi due considerazioni e un paio di domande, eccole:

1) per il prefetto dobbiamo responsabilmente fare tutti un passo indietro;

2) per la Scafarto, il cibo portato da casa costituirebbe un pericolo aggiunto per la trasmissione del virus.

Adesso le domande:

Vorrei chiedere responsabilmente al prefetto, dopo il nostro passo indietro, quale sarebbe quello fatto da lui? No, lo chiedo semplicemente PERCHÉ il prefetto per i NO, saprei farlo anche io! Alla Scafarto non chiedo, mi imbarazzerei, ma spero che emani una circolare a tutti gli isernini nella quale vieti a tutti loro di mangiare il giorno perché mangiano cibo infetto!

Infine, visto che abbiamo fatto più noi di Preistoris contro in Covid distribuendo mascherine mentre lor signori erano rintanati e protetti e quindi certamente persone responsabili, la domanda finale resta la seguente:

Avete impiegato 73 minuti per mettere insieme un sacco di stupidaggini e ben 23 giorni per emettere un parere negativo, non sarebbe stato meglio, visto il vostro senso di responsabilità dirci dopo un giorno dalla nostra richiesta un semplice NO evitando così di farci lavorare in modo intenso per organizzare il tutto?!

Già, ma che domande, a voi cosa interessa la serietà e il sedere che si fanno le persone, VOI SIETE VOI E GLI ALTRI NON SONO UN NULLA!