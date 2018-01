Dopo l’ultimo appuntamento con l’assessore Veneziale, sono emerse più ombre che luci sul futuro degli ex lavoratori. E per questo la lotta va avanti! Lunedì 15 gennaio alle ore 17.30, presso la sala Gialla del palazzo della provincia di Isernia in via Berta, l’Assemblea permanente degli Ex lavoratori in Lotta si riunirà ancora per studiare nuove e piú incisive forme di lotta per schiarire l’orizzonte fosco dell’occupazione.

Intanto preme sottolineare ed anticipare che pensiamo di dover essere presenti durante il prossimo consiglio regionale previsto per il prossimo 18 gennaio, per sottolineare che, a fronte del dramma di tante persone senza lavoro, riunirsi per decidere di spostare in avanti le lancette della prossima tornata elettorale regionale, corrisponda ad una ulteriore offesa ai disoccupati, sia perché allungare i tempi non corrisponde essenzialmente agli interessi della gente, sia perché circa tre milioni di euro per organizzare la macchina elettorale non concomitante con le politiche, rappresenta uno schiaffo feroce a chi con quei quattrini finalizzerebbe percorsi lavorativi. Appuntamento a lunedì con un’altra tappa della nostra lotta!

Il portavoce

Emilio Izzo