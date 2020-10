Emilio Izzo, con una diretta su Facebook, lancia l’allarme sull’emergenza sanitaria in corso e denuncia la situazione di grave criticità che si sta vivendo presso l’ospedale Veneziale di Isernia. Si è arrivati al punto di non ritorno. Izzo, chiede l’immediata realizzazione del centro Covid a Larino. E annuncia che nella giornata di domani, martedì 27 ottobre, si recherà sotto la sede della Giunta regionale per sollecitare un intervento immediato di Regione e Asrem.