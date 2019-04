L e D – LAVORO E DIGNITA’

ASSEMBLEA PERMANENTE EX LAVORATORI IN LOTTA

Vi aspetto domani mercoledì 1° maggio 2019, alle ore 10.30, presso il Museo del Paleolitico di Isernia, per parlare di lavoro, beni culturali e cultura a tutto tondo! Per parlare di lavoro che ci sarebbe ma non ti danno, di possibilità mancate, di attenzione al patrimonio culturale pubblico nonostante le condizioni non siano delle più felici e propizie.

Lo farò lavorando, così come si conviene a chi fortunatamente un lavoro ce l’ha, proprio il giorno della festa per chi ce l’ha, il lavoro, lo farò insieme a chi il lavoro lo ha perso e si danna per riaverlo, con quegli ex lavoratori aderenti alla LeD – Assemblea Permanente Ex Lavoratori in Lotta i quali, piuttosto che un’assistenza gratuita, restano in attesa di quei 5 mesi di mobilità in deroga ad essi dovuta per legge e che vorrebbero investire in un nuovo lavoro per non essere di peso a nessuno!

Una dimostrazione di serietà e dignità non comune, una volontà ferrea di continuare ad essere utili a se stessi e alla società tutta, occupandosi per il futuro proprio del settore dei beni culturali, proprio ad esempio, di quell’importante sito preistorico di Isernia La Pineta. Sarà quella di domani un’assemblea anormale, una visita guidata al sito per apprendere i rudimenti del mestiere e farlo come augurio proprio nel giorno che si spera possa essere da dopodomani quella festa dei lavoratori alla quale riagganciare i propri destini e quelli dei loro familiari!

Sarebbe bello che per l’occasione, i tanti amici sparsi in regione, possano accorrere al Museo del Paleolitico per godere della giornata di festa e cultura e per portare solidarietà a chi da tempo si sente lasciato solo! Sono certo che vorrete esaudire questo mio desiderio di cultura ed altruismo, sarebbe il modo migliore per onorare il 1° maggio, altro che concerti, vicinanza sul campo!

Il portavoce

Emilio Izzo