Con queste parole l’Avv. Emanuela Fancelli, presidente dell’Associazione Centro Studi Akhenaton e direttore di Radio Centro Musica, ha ringraziato il Prof. Massimo Lucidi per il Premio speciale conferitole nel corso dell’evento dello scorso 14 ottobre 2022, “Eccellenza Italiana Washington DC – Roma”, giunto alla IX edizione.

L’Avvocato Fancelli, premiata come testimone di Eccellenza nell’ambito della cultura giuridica, associativa e d’impresa a servizio del Paese, ha evidenziato l’importanza dell’istruzione e, soprattutto, della diffusione delle informazioni perché la condivisione del sapere genera la conoscenza e alla conoscenza segue il rispetto, presupposto di ogni società civile. Questo il motivo per cui l’investimento nell’istruzione deve essere una priorità.

Chiaro il riferimento all’importanza della cultura e del reciproco rispetto, sia delle persone, sia delle tradizioni, in un momento in cui la crisi economica, la paura per l’incertezza del futuro e il timore di una indiscriminata globalizzazione generano diffidenza, spingendo ad una chiusura verso il prossimo ed il diverso.

Con riferimento alle tradizioni, l’avv. Fancelli ha evidenziato la necessità di costruire ponti che consentano l’integrazione culturale richiamando l’immagine di due sponde che, seppure distanti e ben individuabili, possono essere collegate, creando, nel momento in cui sono unite, una ricchezza prima inesistente. Cit.Avv. Fancelli: “Integrazione non vuol dire banale mescolanza, ma, nella salvaguardia dell’identità delle proprie tradizioni, l’integrazione è la creazione di un valore aggiunto, di un sentimento di comprensione dell’altro, con effetti positivi che vanno oltre il sociale e in grado di influenzare il modo stesso di pensare”.

È necessario, pertanto, che lo Stato investa sempre di più nella scuola, nella formazione di tutti i suoi fruitori e nella divulgazione delle conoscenze e delle tradizioni , affinché solo la specifica crescita culturale di giovani cittadini e l’ investimento sui loro talenti possa arricchire sempre culturalmente tutto il paese

Inoltre, si crea una nuova classe di cittadini più consapevoli del mondo in cui si trovano a vivere e delle difficili scelte che ogni giorno dovranno affrontare.

Non cadiamo nella illusione che questa non sia una priorità per il nostro paese dati i problemi attuali che affliggono la collettività, vedi la crisi energetica ed economica, e le singole famiglie con l’aumento indiscriminato delle bollette.