Musiche, autori ed interpreti del “IV° Concerto alla Vergine”, apertura della Festa della Madonna del Carmine di Venafro.

Promuove il movimento popolare “I Venafrani per Venafro” in collaborazione col Comitato Festa ed il finanziamento di un anonimo devoto della città.

Vigilia a Venafro dell’annuale ricorrenza storica per omaggiare la Madonna del Carmine e tante le iniziative e le novità in programma. In questa sede ci si sofferma sull’anteprima della festa, ossia il ”IV° Concerto alla Vergine” nella serata del 14 luglio (h 21.00) all’esterno della Cattedrale.L’ iniziativa lirico/musicale è promossa ancora una volta dal movimento popolare cittadino “I Venafrani per Venafro”, d’intesa col Comitato Festa e col finanziamento di un devoto della città che propende per l’anonimato. Di tale atteso concerto, consistente in arie di opere liriche, operette, canzoni classiche napoletane e suonate internazionali, di seguito gl’interpreti, le suonate e i pezzi che verranno presentati. Si esibiranno i pianisti di Lazio e Molise Francesco Cipullo e Gianluca Adamo, il violinista Daniele Monaco del Molise, Leonardo Prezioso di Spinete (Cb) alla fisarmonica, i soprani Antonella Inno di Isernia e Federica D’Antonino di Pozzilli, nonché il baritono Maurizio Esposito ed il tenore Stefano Sorrentino, entrambi campani. I brani che verranno presentati : “La Vergine degli Angeli” di Verdi dalla Forza del destino, “Io sono l’umile ancella” di Cilea dall’Opera Adriana Lecouveur, “Parigi o cara” dalla Traviata di Verdi, “Madamina il catalogo è questo” dall’Opera Don Giovanni di Mozart, “E’ strano” da La Traviata di Verdi, “Che gelida manina” da La Boheme di Puccini, “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart, “Bella figlia dell’amore” dl Rigoletto di Verdi. Quindi la musica leggera italiana con “Grande amore” di Boccia/Esposito, “Il mondo” di J. Fontana, “Nel blu dipinto di blu” di Modugno/Migliacci, “Accarezzame” di Nisa/Calvi, “I’ te vurria vasà” di Russo/De Capua, “Dicintecello vuie” di Falvo/Fusco, “Maria Marj” di Russo/De Capua, il “Medley del Sol” con “O marenariello”, “O paese do sol”, “Simme e Napul paisà” e “O sole mio ” ed il bis di Bella Napoli con “Comme facette mammeta”, “Funiculì Funiculà” e “O surdat nnamnurat”. Poi ancora “Indiana Jones”, “Il padrino”, “You never told me”, “Fumo di Londra”, “Nuovo cinema Paradiso” e “O playng love” di Morricone interpretate al pianoforte ed al violino dal duo Adamo/Monaco, mentre dal fisarmonicista Prezioso verranno proposti “Passione Sudamericana”, ossia un medley di melodie tradizionali dell’America Latina di Piazzolla, Velazquez, Abreu ed altri, nonché la celebre “Mazurka variata” di Migliavacca e Medley di brani del celebre musicista partenopeo Renato Carosone. Ce ne sarà cioè per tutti i gusti per l’anteprima della Festa del Carmine di Venafro per cui si prevede il gran pienone di pubblico, così come nelle precedenti edizioni del Concerto. Posti a sedere per il pubblico.