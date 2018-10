Il Segretario Generale UILTEC Molise Carlo Scarati scrive una lettera aperta al governatore Toma.

Caro Presidente,

Le scrivo questa lettera aperta, in qualità di cittadino che, prestando la propria opera sociale, nella fattispecie sindacale, vorrebbe che gli egoismi di sigla, di appartenenza politica, di comitati costituitisi a vario titolo, antepongano il bene della collettività, ai propri egoismi e che, ci mettessimo TUTTI attorno ad un tavolo, nessuno escluso, per dare un segnale di speranza alle oltre mille famiglie che con l’ITTIERRE vivevano, ed oggi, hanno perso ogni riferimento economico, spazzando via nei fatti, una delle due province molisane.

Anche la strada dell’area di crisi complessa, fortemente voluta dal sindacato e dalle forze politiche non ha dato frutti, secondo il mio parere con colpe di chi poteva ma non ha fatto nulla e qui, non escludo nessuno, visto che la vicenda ITTIERRE ha visto la politica TUTTA impegnata da un paio di lustri, senza trovare alcuna soluzione, se non gli ammortizzatori sociali.

Il know how dei Dipendenti dell’ITTIERRE non ha eguali in Italia: è possibile che non si riesca a far atterrare un’azienda del settore che voglia esaltare il vero made in Italy, nel territorio di Isernia?

Temporeggiare oltre sarebbe un delitto, con novembre tutti hanno terminato gli ammortizzatori sociali ma chiedere deroghe o quant’altro svilirebbe il nostro ruolo: dobbiamo creare lavoro, l’unica cosa che può rimettere in moto quell’area geografica; a tal proposito ho avuto la disponibilità piena del mio Segretario Generale, Paolo Pirani, di tentare ogni strada presso i ministeri di riferimento, ogni possibile soluzione che la Regione Molise voglia perseguire.

Ci convochi e vediamo di trovare soluzioni, affinché un giorno, guardando i nostri figli o i figli di quel territorio, i sensi di colpa non ci divorino!

Il Segretario Generale UILTEC Molise

Carlo Scarati