“Impegno del Governo a valutare l’opportunità di una norma che garantisca per tutti i lavoratori il requisito della continuità. Per chi ne ha già diritto i fondi ci sono”

In occasione della discussione in aula del Decreto Crescita, la portavoce alla Camera dei Deputati, Rosa Alba Testamento ha presentato un ordine del giorno riguardante la questione, sempre più scottante, degli ex lavoratori Ittierre della provincia di Isernia.