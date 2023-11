di Redazione

L’ITS D.E.Mo.S. Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore del Molise, ha

annunciato l’introduzione di borse di studio per gli studenti che frequenteranno uno dei suoi corsi biennali.

Le borse di studio, avranno un valore massimo di € 2.000,00 all’anno per gli studenti in sede ed € 6.000,00 all’anno per gli studenti fuori sede.

“Questa novità rappresenta un importante investimento nella formazione per i giovani diplomati del Molise”, ha dichiarato Rossella Ferro, presidente dell’ITS Demos. “Vogliamo offrire a tutti i nostri studenti la possibilità di accedere a una formazione altamente qualificata, che li prepari al meglio al mondo del lavoro”.

Oltre alle borse di studio, l’ITS Demos ha annunciato una nuova partnership con Fortinet, azienda leader nella sicurezza informatica. Grazie a questa collaborazione, il corso Developer 4.0 dell’ITS Demos includerà il programma Fortinet Network Security Expert (NSE).

Il programma NSE prevede quattro livelli di certificazione, che consentono agli studenti di sviluppare competenze sempre più avanzate in un settore in forte crescita.

“La partnership con Fortinet è un’opportunità importante per i nostri studenti”, ha aggiunto Ferro. “Grazie a questa collaborazione, gli studenti del corso Developer 4.0 potranno acquisire competenze in cyber security informatica, fortemente richieste dalle aziende”.

L’ITS Demos offre corsi biennali in cinque aree tecnologiche:

Developer 4.0: per formare tecnici superiori esperti nei metodi e nelle tecnologie per lo sviluppo di sistemi

software.

Sartoria Digitale 4.0: per formare tecnici superiori specializzati in processo, prodotto, comunicazione e marketing per il mondo della moda, tessile e abbigliamento.

Industria 4.0 & Robotica: per acquisire competenze nell’automazione e nei sistemi meccatronici.

Eco-Energy-Teck: per formare gli studenti nell’approvvigionamento energetico e nella costruzione di impianti sostenibili.

Turismo Digitale: per promuovere il marketing territoriale imparando le tecniche e l’arte della promozione culturale.

Le iscrizioni ai corsi ITS Demos sono aperte fino al 27 novembre 2023. Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell’ITS Demos: https://www.itsdemos.it