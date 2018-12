Formazione

NTV crede nella formazione quale strumento principe per il successo aziendale tanto da aver creato per il personale assunto una Scuola di Formazione interna altamente specializzata su tematiche Tecnico Regolamentari ( Scuola di Formazione Tecnica) e su tematiche relative all’Ospitalità e all’Accoglienza (Scuola di Ospitalità). La Formazione in NTV è rivolta a tutti i dipendenti ed ha le seguenti specifiche ed obiettivi:

formazione di primo inserimento al ruolo;

formazione su competenze trasversali mirate;

formazione mirata per percorsi di carriera e sviluppo individuali;

formazione di aggiornamento per allineare le conoscenze delle risorse allo sviluppo del Business.

Posizioni aperte

Italo Treno cerca personale a Roma per l’area Revenue Management, IT, Amministrazione – Finanza Pianificazione e Controllo. Ecco in dettaglio le figure ricercate.

IFRS Specialist

La risorsa, impegnato nelle attività di chiusura contabile mensile, svolgerà le seguenti mansioni:

attività di accounting;

gestione dell’impianto normativo contabile e presidio della sua evoluzione (IAS/IFRS/IASB);

monitoraggio , analisi e verifica dei saldi contabili economici e patrimoniali;

, analisi e verifica dei saldi contabili economici e patrimoniali; reporting mensile destinato al management.

Per candidarsi al ruolo è richiesta una Laurea in discipline economiche e 4/5 anni di esperienza in ruolo analogo.

Junior Accountant IFRS in stage

La risorsa svolgerà le seguenti mansioni:

supporto al team nelle rilevazioni contabili;

nelle rilevazioni contabili; preparazione delle chiusure contabili mensili;

delle chiusure contabili mensili; gestione della documentazione e archiviazione contabile.

Per candidarsi al ruolo è richiesta una Laurea in discipline economiche.

IT Security Manager

La risorsa svolgerà le seguenti mansioni:

analisi e valutazione delle richieste delle varie funzioni aziendali in termini di sicurezza ed individuazione soluzioni tecniche ed organizzative;

delle richieste delle varie funzioni aziendali in termini di sicurezza ed individuazione soluzioni tecniche ed organizzative; verifica e aumento del livello di sicurezza globale dell’azienda;

creazione , manutenzione e incremento policy e standard di Cybersecurity;

, manutenzione e incremento policy e standard di Cybersecurity; coordinamento delle attività di IT Security;

garantire la compliance dell’IT alle normative di riferimento GDPR;

la compliance dell’IT alle normative di riferimento GDPR; favorire la crescita della cultura della sicurezza in azienda;

creazione reportistica.

Per candidarsi al ruolo è richiesta una Laurea preferibilmente in discipline scientifiche e 8/10 anni di esperienza nella gestione della Security IT in contesti aziendali strutturati.

Candidatura

Per vedere tutte le posizioni aperte in Italo Treno è necessario consultare la pagina dedicata. Qui è possibile inviare la candidatura per una delle posizioni aperte oppure una candidatura spontanea in vista nuove selezioni.