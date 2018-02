NTV è un’impresa ferroviaria italiana privata che opera nel settore dei trasporti ad alta velocità attraverso il nome commerciale di Italo Treno. Italo-NTV è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria.

Il treno Italo collega 17 stazioni di 13 città: Salerno, Napoli, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Verona, Padova, Ferrara, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Brescia. Con la sua flotta, Italo offre viaggi servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore grazie a 4 diversi ambienti di viaggio: Smart, Comfort, Prima classe e Club Executive.

Posizioni aperte

Italo Treno cerca Hostess/steward di Bordo, figura che svolge mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori, curandone il comfort e le relazioni a bordo treno. In particolare:

Cura il decoro e riordino degli ambienti del treno, mantenendo gli standard qualitativi e di presentazione nel rispetto delle procedure aziendali e rappresenta il Brand e i Valori NTV.

Instaura un rapporto di fiducia con i clienti a bordo treno e in stazione offrendo ad ogni interazione ascolto attivo e partecipe, professionalità, passione ed educazione.

Gestisce il processo di informazione offrendo supporto ai clienti, con una continua assistenza per qualsiasi richiesta inoltrata, gestendola in prima persona nel rispetto delle procedure o seguendo le istruzioni del Responsabile.

Garantisce il servizio catering a bordo treno come definito ed indicato dalle istruzioni operative aziendali.

Promuove ed effettua attività di vendita e controllo dei biglietti in Stazione e a bordo treno.

Vendita di prodotti e servizi aziendali.

Requisiti richiesti:

Diploma

Padronanza della lingua Italiana

Inglese fluente

Conoscenza di una seconda lingua straniera (requisito preferenziale)

Disponibilità a lavorare su turni e fuori dall’area principale di assegnazione

Disponibilità a lavorare nei giorni festivi

Disponibilità ad erogare il servizio di catering a bordo treno

Disponibilità e attitudine alla vendita di prodotti e servizi

Standing curato

Gradite precedenti esperienze di lavoro nel settore turismo / ristorazione (es. alberghi, tour operators, compagnie aeree) o anche esperienze maturate all’estero.

Candidatura

Per consultare e candidarsi all’offerta di lavoro per Hostess/Steward di bordo in Italo Treno è necessario collegarsi ala sezione dedicata.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/offerte-lavora-con-noi-italo-treno-candidatura