IL “PATINI” DI CASTEL DI SANGRO OSPITA ITALIA/SLOVENIA, MATCH DELLA UEFA WOMEN’S NATION LEAGUE

LA GARA IL 26 SETTEMBRE (H 17,45) CON BIGLIETTI ACQUISTABILI SU FIGC.IT

Ancora una partita di cartello delle nazionali italiane di calcio allo stadio “Patini” di Castel di Sangro, città abruzzese ed impianti sportivi che hanno appena ospitato i Campioni d’Italia del Napoli per la recente preparazione estiva precampionato dei colori azzurri del ”ciuccio” partenopeo. In questo caso però nessun club calcistico al “Patini”, bensì la nazionale femminile italiana di calcio che nel pomeriggio (inizio h 17.45) del 26 settembre prossimo riceverà nello stadio abruzzese la nazionale femminile della Slovenia nell’ambito della Uefa Women’s Nations League. Perciò una Italia/Slovenia al femminile di tutto spessore ed importanza per il prosieguo delle due compagini nazionali nella manifestazione calcistica europea. Per acquistare i tagliandi per Italia/Slovenia andare sul sito figc.it