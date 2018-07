Mentre la Regione Molise… riflette su come procedere, alla foce del Trigno 8 aironi cenerini, 11 garzette, 1 sgarza ciuffetto, 1 nitticora, 2 pantane, 10 germani reali, 1 tarabusino, 3 piro piro, 2 gallinelle d’acqua, 2 rigogoli hanno accolto i partecipanti alla manifestazione “a spasso con Darwin”.

La manifestazione, svoltasi il 29 u.s., organizzata a favore dell’istituzione della riserva naturale foce del Trigno ha riservato innumerevoli sorprese con tanta biodiversità. Sembrava quasi che gli animali visti durante la manifestazione chiedessero aiuto e tutela. UNA TUTELA CHE NON ARRIVA DA NESSUNA PARTE e, soprattutto non arriva dagli organi preposti alla tutela e salvaguardia del territorio e della salute umana.

Da due anni la richiesta del comune di Montenero di Bisaccia è ferma su qualche scrivania della Regione Molise e le tante Associazioni che hanno condiviso l’istituzione della riserva sollecitano ancora e fortemente la Regione Molise affinchè prenda una decisione. La foce del fiume Trigno è importante sia per gli habitat naturali sia per le specie presenti oltre all’innumerevole importanza per i migratori che trovano, nella foce del Trigno, un luogo ideale per il riposo e ristoro dopo la migrazione. E’ un sito SIC che va tutelato e valorizzato e fino ad oggi questo non è avvenuto ma, va tutelato soprattutto per la salute dei suoi abitanti.

E’ prioritario tutelare la salute umana, salvaguardare il proprio territorio favorendo la costituzione di aree protette, in questo modo si vengono a creare ricadute positive per l’economia locale e si incrementerà quel turismo “sostenibile” di cui tanto si parla ma che, in questa Regione, è sconosciuto. Ai nostri amministratori chiediamo solo di difendere la biodiversità che non significa salvare un fiore, una pianta, un fiume o un uccellino, ma salvare il futuro della specie umana, salvare il futuro delle nuove generazioni, consentire di vivere in un luogo sano e pulito la propria gente.

Ormai c’è larga consapevolezza che la tutela della natura, nella sua incredibile articolazione e complessità, è in primo luogo tutela della qualità del vivere umano. Presenta alla manifestazione l’assessore comunale Contucci Simona. Le numerose associazioni ambientaliste che sostengono l’iniziativa del Comune di Montenero di Bisaccia, in coro chiedono: REGIONE MOLISE, se ci sei batti un colpo!