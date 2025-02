di Redazione

Venerdì 21 febbraio 2025 ore 10.00 – Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso in Via Milano.

Pratici consigli di medici e specialisti per aiutare i nostri ragazzi a crescere sani. Questo l’obiettivo del volume del dottor Tommaso Ciro Camerota Adolescenti e Salute, un testo che intende fornire ai giovani una piccola cassetta degli attrezzi che li aiuterà a conoscere ambiti e concetti che non appartengono soltanto agli ambulatori ospedalieri, ma alla vita di tutti i giorni. Su iniziativa dell’Istituto Biotecnologico del “Pertini- Montini- Cuoco” e del Liceo Statale Giuseppe Maria Galanti di Campobasso, che hanno accolto con interesse la proposta dell’ex dirigente scolastico Tonino Vesce, il libro verrà presentato agli studenti venerdì 21 febbraio 2025, ore 10.00, nella Sala della Costituzione della Provincia, con la partecipazione del curatore, il noto urologo Tommaso Ciro Camerota, Primario dell’Unità Operativa di Urologia dell’IRCCS Maugeri di Pavia, e del consigliere regionale delegato alla Cultura Fabio Cofelice. Le informazioni fornite agli adolescenti in questo testo, scientificamente corrette, mettono al riparo da tutte le fake news che alimentando nei ragazzi credenze e abitudini errate. “Il libro raccoglie alcune brevi riflessioni su cosa possono fare i nostri ragazzi per preservare il loro stato di salute – spiega il dottor Camerota – Divulgare la prevenzione primaria, ovvero comportamenti e stili di vita che possano ridurre l’incidenza di una determinata patologia prima che si sviluppi, è il miglior investimento che noi possiamo fare sulle future generazioni, con un impatto misurabile sul benessere dell’intera società”. Adolescenti e salute è un manuale che si offre ai ragazzi e a quanti si occupano della loro educazione e crescita, genitori, insegnanti o famigliari, per stimolare una crescita condivisa, consapevole, matura e salutare. Un modo, anche questo, per dimostrare attenzione e premura della scuola al benessere dei propri studenti che potranno, mediante buone abitudini, alimentari e sanitarie, migliorare la loro qualità di vita.