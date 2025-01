di Redazione

Si è tenuta presso l’auditorium dell’Istituto IC “Petrone” di Campobasso la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “La Scuola+Sportiva della Regione”.

L’evento ha visto la partecipazione di alcuni alunni dell’indirizzo sportivo dell’Istituto “Alfano-Perrotta” di Termoli, premiato come “La Scuola+Sportiva della Regione”: Anastasia Carluccio e Antonio Di Bucci della 5G, Mattia Tanferna e Isabel De Rosa della 4G, Cristian Mugnano e Naira Lanzone della 3G, Simone Mugnano e Giulia Sciarretta della 2G. Il docente accompagnatore è stato il professor Roberto Di Bucci che ha seguito gli studenti nel loro percorso. Un momento particolarmente emozionante è stato il riconoscimento a Cristian Mugnano Cristian, “Studente+Sportivo” della regione delle scuole di II grado per i suoi eccezionali risultati. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità, tra cui la Dirigente dell’USR Molise prof.ssa Maria Chimisso, la Dirigente ATP di Campobasso dott.ssa Ettorina Tribò, la Dirigente ATP di Isernia prof.ssa Anna Paolella, il Coordinatore Regionale Sport e Salute dott. Angelo Campofredano, il referente regionale per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva prof. Luca Mainella, la Presidente del CIP dott.ssa Donatella Perrella e il dott. Roberto Di Baggio per la Regione Molise. La Dirigente Scolastica dell’Istituto, Concetta Rita Niro, ha espresso grande soddisfazione per i risultati sportivi ottenuti durante l’anno scolastico 2023-2024, premiati oggi con l’importante riconoscimento, sottolineando il lavoro del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto “Alfano-Perrotta” che ha contribuito con impegno e dedizione alla realizzazione di questo successo. Un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico Giuseppe Natilli dell’I.C. “Petrone” di Campobasso che ha ospitato la manifestazione, arricchita dalle performance del coro polifonico della scuola, ulteriore segno di un’organizzazione curata nei minimi dettagli. La passione per lo sport e l’impegno scolastico creano opportunità di crescita per gli studenti, come testimonia la “Scuola+Sportiva”, divenuta punto di riferimento per il mondo della scuola in Molise, motore di cambiamento e di eccellenza.