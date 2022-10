“Stiamo ore su questa panchina o seduti sul muretto retrostante di piazza Vittorio Veneto al Mercato che si affaccia su via Caserta. Col bel tempo è piacevole, ma con l’inclemenza dell’autunno/inverno alle porte , ossia pioggia, vento e freddo, dove intrattenerci, incontrarci e scambiare quattro chiacchiere ? Venafro non offre ritrovi pubblici in tal senso, assolutamente nulla ! Toccherà restare tappati in casa ! Anni addietro, ad onor del vero, una commissaria prefettizia che gestì per breve tempo il nostro Comune, resasi conto della situazione si attivò per la creazione di un circolo sociale cittadino per tutte le fasce di età e per ambosessi ma tempo qualche mese la signora venne destinata ad altra incombenza in città diversa e dell’iniziativa non se ne parlò più. Tante volte abbiamo sollecitato le diverse amministrazioni municipali circa la necessità di favorire la nascita di un circolo sociale per tutti, ma nessuno degli amministratori si è mai adoperato realmente al riguardo”. Così un gruppo di adulti soliti intrattenersi su piazza Vittorio Veneto al rione Mercato. Cosa e dove chiedete l’istituzione sociale? “Chiediamo che il Comune metta disposizione un accogliente locale dove incontrarci, parlare ed intrattenerci. Andrebbero benissimo i locali, peraltro non utilizzati dall’ente locale, a pian terreno dell’ex Palazzo Armieri di piazza Vittorio Veneto, oggi di proprietà comunale. L’ideale per ospitare persone desiderose d’incontrare il prossimo, senza restare tappati in casa”. Alternative da prospettare, nel caso non fosse possibile tale soluzione ? “C’è anche la Palazzina Liberty coi tanti locali vuoti all’interno, come andrebbe benissimo parte dei locali di proprietà comunale del Circolo Pilla, sovente parzialmente al buio perché non c’è nessuno. A prescindere comunque dalla sede, a noi pensionati interessa poterci incontrare, parlare ed intrattenerci in ambienti accoglienti senza restare all’aperto sotto le intemperie ormai imminenti, o peggio costretti a restare a casa da soli”.Una istanza, questa del circolo sociale cittadino, da anni proposta a Venafro ma sempre illogicamente disattesa. Sarà la volta buona perché si cambi la tendenza, venendo finalmente incontro alla datatissima richiesta di tanti ? Non resta che sperare, aspettare ed augurarselo !