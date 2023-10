Un attacco inatteso e micidiale che ha colto alla sprovvista l’intera struttura militare di Israele. Una beffa servita sotto il naso di Mossad e Shin Bet. Insomma quella che viene considerata una delle migliori intelligence del mondo ed è invece capitolata in un flop clamoroso orchestrato da Hamas. Così nello Stato ebraico, non sono pochi i commentatori e gli esperti militari a parlare apertamente di una Pearl Harbor israeliana, o comunque di una riedizione di quanto accadde il 6 ottobre del 1973 – esattamente 50 anni fa – nella guerra di Yom Kippur, quando gli egiziani dal sud e i siriani dal nord irruppero senza preavviso gettando il Paese nel caos per la totale impreparazione delle forze di difesa.

Israele si è concentrata per anni a distruggere i tunnel sotterranei che dalla Striscia di Gaza sbucavano oltreconfine, ma questa volta i miliziani sono penetrati da terra, cielo e mare, beffando con facilità irrisoria il confine più controllato al mondo, dotato di barriere ad alta tecnologia e sorveglianza aerea per 24 ore su 24. I terroristi hanno seminato il terrore nei kibbutz di confine: la presa di ostaggi e l’enorme numero di vittime dimostrano quanto poco gli israeliani si aspettassero tutto questo. L’intelligence sul terreno è apparsa più che deficitaria e le relazioni con i servizi dell’Anp di Abu Mazen, un tempo cruciali data la comune ostilità verso Hamas, appaiono evidentemente azzerate da governi come quello attuale guidato da Bibi Netanyahu e non solo.