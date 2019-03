Si terrà oggi, venerdì 29 marzo, presso la sede di Isernia della Camera di Commercio del Molise, alle ore 17:30, il workshop organizzato dal GAL Molise Rurale “Le opportunità per i giovani e per le imprese agricole e agroalimentari con i fondi ISMEA e i bandi GAL”, nell’ottica di promuovere iniziative di animazione e sensibilizzazione territoriale.

Il workshop sarà introdotto dai saluti istituzionali del nuovo presidente del GAL, il Dott. Giampiero Mancini, eletto lo scorso 11 marzo dall’assemblea dei soci.

Durante l’incontro, aperto al pubblico, verranno illustrate le opportunità di finanziamento per i giovani e per le imprese agricole e agroalimentari offerte dall’ISMEA, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e dai bandi di prossima pubblicazione del GAL Molise Rurale nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 “Terra in cammino. Dalle Mainarde alla Smart Community”.

Interverranno il dott. Manlio Livio Cassandro, Amministratore Unico della Cassandro srl, il dott. Pasquale Lorusso, Project Manager della Cassandro srl, il Professore Fabio Pilla dell’Università del Molise e il Direttore del Centro di Ricerca “Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale”, l’imprenditore dott. Mario di Geronimo, delegato regionale Giovani Coldiretti, l’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Molise dott. Nicola Cavaliere. Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Molise, dott. Donato Toma.