A segnalare il problema è un utente sul gruppo Facebook “Obiettivo Isernia”

“Segnalo guasto illuminazione pubblica nell’area della villa comunale. In queste notti stiamo lasciando accese le luci esterne del bar per illuminare un minimo. La sera la villa è frequentata da molti genitori. Spero in una veloce risoluzione del problema. Grazie”.

Raccogliamo l’appello e lo giriamo a chi di dovere affinché si possa intervenire in tempi celeri per risolvere il problema. Un luogo come la villa comunale dovrebbe essere illuminato non solo per essere fruibile durante le ore serali, ma anche per motivi di sicurezza. Considerando anche che, in questa torrida estate, la villa comunale rappresenta il luogo ideale per trovare un po’ di refrigerio.