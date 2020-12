Con ordinanza n. 246 del 22 dicembre, il sindaco Giacomo d’Apollonio ha vietato lo svolgimento dei mercati settimanali di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, per il settore dei generi non alimentari. Resta consentito, tuttavia, lo svolgimento del mercato per il settore alimentare, che sarà ubicato in Piazza X Settembre.

La decisione nasce dal Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 120, che prevede, tra l’altro, la chiusura degli esercizi commerciali non alimentari per le giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre 2020, nonché del 1°, 2 e 6 gennaio 2021. Le menzionate date sono state classificate come “zona rossa”, durante le quali è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune solo per comprovate necessità.