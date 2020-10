Riprenderanno lunedì prossimo, 19 ottobre, i lavori di manutenzione della viabilità comunale, con la posa di nuovi manti d’asfalto bituminoso nonché ogni altra azione utile alla proficua cura della rete stradale. Stavolta, le opere riguarderanno le zone del centro cittadino e il quartiere di San Lazzaro.

Un particolare intervento di rifacimento della sede rotabile sarà effettuato in via Emilia e lungo la comunale di San Leucio. Un’apposita ordinanza, infatti, ha disposto che, dalle ore 7 del 19 ottobre e fino al termine dei lavori, varrà il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in via Emilia e sulla strada di San Leucio, nel tratto compreso tra viale dei Pentri e il passaggio a livello, nonché il solo divieto di transito sulla comunale di San Leucio, nel tratto compreso tra il passaggio a livello e corso Risorgimento.

«Quelli che il Comune sta facendo realizzare – ha detto l’assessore alla viabilità Domenico Chiacchiari – sono lavori di posa di conglomerati che servono a rinnovare la superficie carrabile delle strade. Come ho più volte dichiarato – ha aggiunto Chiacchiari – si tratta d’interventi che rientrano nella tipologia contrattuale dell’accordo quadro, che impegna la ditta appaltatrice a intervenire prontamente ogniqualvolta ve ne sia la necessità, per cause imprevedibili o comunque straordinarie».