L’assessore comunale al verde pubblico e al decoro urbano, Domenico Chiacchiari, rende noto che stanno continuando gli interventi di riqualificazione di Corso Garibaldi.

Dopo le opere realizzate due anni or sono nella zona che va dalla villa comunale al passaggio al livello, si è provveduto in questi ultimi giorni alla installazione delle fioriere nel tratto che va dalla stessa villa a piazza della Repubblica. Contestualmente, lungo il medesimo corso, sono stati sostituiti i cestini per i rifiuti e gli archetti parapedonali di servizio ai marciapiedi.

«Per quanto concerne le nuove fioriere – ha precisato Chiacchiari – ho ottenuto la collaborazione dei commercianti che, nella impossibilità di installare in tale area sistemi di irrigazione automatica, si sono detti disponibili a curare loro l’innaffiamento. Faccio altresì affidamento al senso civico collettivo – ha concluso l’assessore –, affinché la nostra città si mostri sempre più bella e accogliente, e la riqualificazione non venga vanificata da atti incivili di chi ha poco rispetto per il decoro urbano».

Gli interventi su corso Garibaldi intendono ridare linfa ad una importante strada di Isernia, per decenni principale luogo del commercio e della vita sociale cittadina.