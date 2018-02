SPAZIO ELETTORALE/ Questa mattina, mercoledì 21 febbraio, Laura Venittelli, candidata per il Partito Democratico nella circoscrizione proporzionale al Senato della Repubblica in Molise, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare ai molisani le proposte del PD per il rilancio del Molise e dell’intero territorio nazionale, in un’ottica di continuità con quello che è stato fatto nei cinque anni appena trascorsi. Al fianco della Venittelli era presente anche Maria Teresa D’Achille, candidata per il PD alla Camera dei Deputati.

“Il Partito Democratico ha portato concretezza in questo Paese e in Molise. Il governo Gentiloni segue la linea del rilancio del territorio e non dimentica la provincia di Isernia. Un lavoro fatto in tandem con il ministro Francheschini per portare risorse importanti in Molise. Siamo in linea con quelli che sono stati i precedenti finanziamenti del bando per le periferie e poi anche per il bando scuole. Sono misure che il governo a guida PD ha voluto prendere per questa provincia e per Isernia. Misure importanti di un governo che ha tirato fuori dalla crisi questo Paese. Gentiloni è il premier più amato dagli italiani e credo sia giusto continuare a dare fiducia a questo presidente del Consiglio, a questo partito e ai rappresentanti che oggi si ripropongono al Parlamento.

Noi abbiamo dato un aiuto concreto alle famiglie, con “Jobs Act” abbiamo messo fine ai contratti atipici, abbiamo ridotto le tasse e abbiamo creato occupazione. Ci sono ancora troppi precari e troppi disoccupati, per questo il lavoro resta la nostra priorità. Il rilancio dell’Italia passa attraverso il rilancio dell’occupazione, non c’è lavoro se non c’è impresa! Il PD oggi è il vero argine al populismo, sostenete questa forza politica moderata superando le differenze. Le nostre proposte non si basano sulla rabbia, ma su misure necessarie per continuare a far crescere l’economia. Sono serena e tranquilla, ho portato risultati in questa regione nel corso del mio mandato. Continuate a darci fiducia”. La Venittelli chiude con un messaggio sibillino ai cespugli del centro-destra: “Votateci!”