Avrà inizio da venerdì 11 settembre, alle 18, una piccola serie di incontri pubblici, nello spazio antistante il Bar Centrale, durante i quali il giornalista Enzo Di Gaetano scambierà idee ed opinioni con personaggi di diversa estrazione. Si parlerà di politica, attualità e anche di problemi di stretto interesse cittadino.

La prima chiacchierata, che andrà anche in onda in diretta Facebook, sul profilo di Enzo Di Gaetano, vedrà come ospiti del giornalista: il presidente nazionale dell’Unione Monarchica Italiana, Alessandro Sacchi, l’ex sindaco di Isernia, Gabriele Melogli, e il coordinatore provinciale di Italia in Comune, Oreste Scurti. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ore 18, venerdì 11 settembre 2020, Bar Centrale.