Venerdì 8 Giugno 2018, alle ore 10:00, presso il Grand Hotel Europa ad Isernia, il terrà il convegno conclusivo nazionale del progetto “STOP BULLYING”, per il contrasto di Bullismo e Cyberbullismo. All’incontro saranno presenti i referenti di 11 Regioni impegnati nel progetto, la Senatrice Elena Ferrara, promotrice della legge sul cyberbullismo, le Autorità locali, i Dirigenti scolastici degli Istituti che hanno aderito al progetto ed i relatori dell’Associazione di Promozione Sociale “Pianeta Giovani”, che si occuperanno di sensibilizzare la Comunità su questa tematica di estrema attualità.

La finalità dell’iniziativa è sensibilizzare la Comunità, in particolar modo genitori e docenti, sul fenomeno del bullismo, offrendo informazioni su come esso si sviluppa e, soprattutto, su quali sono gli strumenti a nostra disposizione per prevenirlo. Essere informati, infatti, permette di riconoscere e di risolvere il problema in modo consapevole. Durante il convegno ci sarà uno spazio dedicato a domande e richieste di maggiori informazioni sul tema.