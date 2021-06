Capaccione, il mister venafrano al termine del meritatissimo 0 a 0 con cui la propria squadra prosegue la stagione di eccellenza sperando nell’imponderabile … : “Partitona la nostra e ragazzi straordinari. Sono stati veramente eccezionali, tutti, senza distinzione alcuna. Qualificazione perciò meritatissima e partita assolutamente tirata e combattuta sino all’ultimo, altro che morbida. Peccato per le due espulsioni finali di Grande e Velardi, che non ci saranno domenica per l’andata delle semifinali dei play off a Venafro con l’Isernia, ma non per questo ci abbattiamo. Anzi andremo in campo più concentrati e determinati che mai ! Per Venafro/Isernia di domenica al <Del Prete> ho però una precisa richiesta da avanzare : chiedo al pubblico venafrano di essere presente in massa al campo per sostenerci ed incoraggiarci. Adesso più che mai abbiamo bisogno del nostro pubblico, per cui chiedo ai venafrani solitamente sportivi e calorosi con la loro squadra di accorrere in massa al campo per aiutarci a vincere. Sarebbe un grande risultato ed il premio all’impegno di tutti: società, presidente Nicandro Patriciello che ha allestito un’ottima squadra a fronte di grossi sacrifici economici, collaboratori, preparatore atletico Filippo Argano che pubblicamente ringrazio per il grande lavoro, l’impegno e la serietà mostrata, il direttore sportivo Roberto Gravano sempre al mio fianco e soprattutto loro, i giocatori, a prescindere se in campo o in panchina. Un gruppo veramente eccezionale e serio che ha lavorato continuamente e questa qualificazione conquistata con pieno merito ad Isernia al termine di una partita tiratissima ed assolutamente combattuta è il premio ai loro sforzi. Bravi ragazzi e complimenti ! Adesso però bisogna insistere, non fermarsi sugli allori e cercare di andare il più avanti possibile. Le qualità ci sono, i mezzi tecnici idem, la voglia di fare è palpabile, per cui continuo a credere ciecamente in questa squadra. Dopodiché, quale giusto e meritato premio, me li lasci nominare tutti i miei giocatori, un gran bel gruppo, ossia Russo, Fargnoli, Gennari, Cipriano, Di Iorio, Velardi, Sisti, Lillo, Bianchi, Lombardi, Grande, Guerra, Di Cicco M., Scasserra, Menichiello, Felace, Pesce, Di Cicco S. , Bravaccini e Felace”.Dopodiché, e mentre nello spogliatoio venafrano si salta, si balla, si fanno cori e si festeggia per la meritatissima qualificazione al turno successivo, ancora il Capaccione/pensiero rivolto al pubblico venafrano : “Li aspettiamo numerosi domenica al Del Prete ! Abbiamo bisogno di loro. Noi ce la metteremo tutta, ma altrettanto devono fare loro, i nostri appassionati tifosi, ad essere al Del Prete a gridare “Forza Venafro !”, ed assieme ce la faremo ! Parola di Capaccione e di tutti i giocatori del Venafro !”. Più chiaro di così si muore ! La partita Isernia/Venafro ? Combattuta aspramente e senza risparmiarsi a centrocampo, con poche conclusioni a rete. A metà primo tempo ci ha provato il venafrano Sisti, mandando oltre la traversa da buona posizione; nella ripresa ha insistito l’Isernia, costringendo i venafrani nella loro metà campo, ma Russo oltre a neutralizzare una mezza rovesciata di Petrone e qualche spiovente da lontano, non ha corso seri pericoli. Pari giusto cioè, nonostante il Venafro abbia terminato in 9 per la doppia espulsione al 91’ e 92’ di Grande prima e Velardi dopo, con le vibranti proteste di quest’ultimo. E adesso “antenne” puntate a domenica prossima al Del Prete per Venafro/Isernia, semifinale d’andata. Altro match da vivere “in apnea”, come si conviene ad un derby che si rispetti !