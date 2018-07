I soliti vandali si sono divertiti a distruggere e a rendere inagibili i giochi per i bambini presenti nella villetta a San Lazzaro.

Si sono accaniti contro altalene e giochi, perché nella loro stupidità, forse pensavano fosse una cosa divertente per combattere la noia di una serata estiva. Il grave episodio è stato denunciato sul gruppo Facebook “Obiettivo Isernia” con tanto di foto che mostrano i danni arrecati ai giochi.

I genitori sono indignati e furiosi. “Questa piccola area giochi ci permette di controllare facilmente i bambini con lo sguardo ha detto una mamma. Purtroppo però, quasi ogni giorno, accadono episodi che ci fanno demoralizzare e possono mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri figli. È possibile che più che di un atto vandalico mirato questo sia il frutto di una bravata di pochi nullafacenti annoiati.

Niente puo’ giustificare quanto accaduto, i responsabili vanno individuati e punti severamente. Con i giochi rotti i bambini corrono il rischio di ferirsi anche gravemente. Di certo non mandiamo i nostri figli sui giochi rotti, ma in un attimo di distrazione, purtroppo, potrebbe accadere l’irreparabile. Noi chiediamo solo più attenzione e maggiori controlli, soprattutto, nelle ore serali”.

Una cosa è certa. L’inciviltà e la vigliaccheria di determinate persone andrebbe fermata e punita in maniera esemplare. La città Isernia, così come il quartiere San Lazzaro, non puo’ subire atti di vandalismo da parte di pochi stolti che amano divertirsi in questo modo aberrante.