Vandali in azione nella notte ad Isernia. Alcune auto parcheggiate in via XXIV Maggio, sono state trovate con le gomme forate o tagliate. Oltre alla strisce blu, gli isernini ora devono fare i conti anche con gli idioti che si divertono a forare le gomme delle auto in sosta. Un gesto vile che allo sfortunato automobilista arreca un danno non indifferente.

Purtroppo la stupidità umana non ha mai fine e, solo delle persone con il ‘q.i.’ di una capra, possono divertirsi compiendo azioni deplorevoli come questa. Inutile dire che risalire ai responsabili sarà certamente impossibile. Se ci fossero state le famose telecamere, di cui si sono ormai perse le tracce, forse, qualcosa si sarebbe potuto fare per dare un volto agli autori.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia di chi ha subito il danno.