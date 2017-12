La slitta luminosa con renne, installata in piazza Andrea d’Isernia per il periodo natalizio, è stata gravemente danneggiata da ignoti vandali. Tale censurabile gesto di inciviltà ha indotto l’assessore comunale Eugenio Kniahynicki, in accordo con i commercianti del centro storico, a decidere di far rimuovere l’installazione.