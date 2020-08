Non un gesto di coraggio, ma un gesto d’ amore. Quello fatto da Valentina, volontaria Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia, che ha deciso, nel suo piccolo, di aiutare le persone che combattono contro le malattie oncologiche, dando un taglio netto ai suoi lunghi capelli.

“Tutto quello che fa parte del mio corpo prima o poi sarà donato – spiega la ragazza – lo scorso anno ho inviato la mia prima treccia lunga 45 cm”.

Valentina, 24 anni, originaria di Viterbo, si è trasferita in Molise per conseguire la Laurea in Scienze Biologiche. Nei giorni scorsi si è rivolta al suo parrucchiere di fiducia, Pato, di Isernia, per donare nuovamente due trecce di capelli, lunghe entrambe 33 cm, all’ Associazione LITTLE PRINCESS TRUST del Regno Unito che fornisce gratuitamente parrucche ai bambini e giovani che ha causa delle cure contro il cancro hanno perso la propria chioma.

“Donare una parte di te per far stare bene qualcuno che ne ha bisogno è semplicemente meraviglioso!” conclude così Valentina Paoletti.