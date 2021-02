Momenti di tensione si sono vissuti, nella mattinata di oggi, presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, dov’è in corso la vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Problemi di organizzazione e frenesia di vaccinarsi hanno creato un po’ di subbuglio, mettendo in secondo piano le misure di sicurezza per evitare eventuali contagi. Caos e ritardi che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri per invitare i cittadini al rispetto delle regole.